Ющенко избавится от людей, которые принесли разочарование

Бывший Президент Украины, председатель политической партии "Наша Украина" Виктор ЮЩЕНКО в среду, 31 марта, проведет заседание политсовета своей политической силы для определения стратегии ее дальнейшей деятельности.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время эфира "Шустер Live".

"Я в среду проведу заседание политического совета партии, который будет готовить съезд "Нашей Украины", который должен дать ответ на определение относительно нашей политической позиции, нашего политического курса и всего, что с этим связано", - сказал он. Перед этим, по словам В.ЮЩЕНКО, в партии произойдут внутрипартийные чистки, чтобы избавиться от тех людей, которые принесли разочарование. "Необходимо принести те идеалы, которые объединяют общество, нацию и патриотические силы", - сказал он.

Что касается в целом деятельности оппозиционных сил, то, по словам экс-президента, то, что сейчас в оппозиционном лагере существует множество политических сил, является процессом, который рано или поздно закончится. "То, что есть конкуренция в такой среде как демократическая, я думаю, это не плохо. Только конкуренция порождает класс и класс политикума в том числе. Думаю, что то, что сегодня мы имеем в демократическом движении, это пройдет, поэтому что так долго не может продолжаться", - сказал он. В.ЮЩЕНКО также раскритиковал то, что сейчас происходит внутри фракции НУ-НС в ВР. "Это что-то такое уже крайнее, что доходит до абсурда и потом начинается трезвая мысль", - сказал лидер "Нашей Украины”.