Третьяков: Партия регионов становится демократичнее

Член Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» (НСНУ), бывший первый помощник Президента Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что Партия регионов учла уроки президентских выборов 2004 года и становится более публичной и демократичной.

Такое мнение А.ТРЕТЬЯКОВ высказал в интервью, опубликованном в газете «Столичные новости» от 26 апреля 2006 г.

«Возможно, многим апологетам этой партии (Партии регионов - УНИАН) нужно было прожить год в оппозиции, чтобы понять, что с демократического пути Украина уже не свернет. Что Президент ЮЩЕНКО и новая власть этого уже не допустят. И поэтому оппозиция тоже меняется», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Вместе с тем, представитель НСНУ считает, что оппозиция не должна пытаться вернуть затраченные на избирательную кампанию средства через принятие нужных для себя законов. «Если они (оппозиция - УНИАН) будут подходить к политике как к бизнес-площадке, то демократами они никогда не станут. И, соответственно, во власти никогда не будут. Возможно, тогда они поймут, в чем их ошибка», - предположил он.

А.ТРЕТЬЯКОВ также отметил произошедшие изменения в руководителе избирательной кампании Партии регионов Евгении КУШНАРЕВЕ. «Я вот смотрю, как после выборов изменилась риторика того же КУШНАРЕВА. Это реальный человек. Интересно слушать человека, и хочется верить в то, что он говорит искренне. Хочется верить, что люди могут меняться», - подчеркнул экс-помощник Президента.

Отвечая на вопрос о возможном участии представителей Партии регионов в новом правительстве, он ответил: «С одной стороны, если брать политическую плоскость, когда партия идет в оппозицию, то неправильно привлекать ее членов в команду, которая возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране. С другой стороны, если брать профессиональную составляющую, то в Партии регионов есть немало профессиональных менеджеров».