В БЮТ придумали снимать Табачника тайным голосованием

На следующей пленарной неделе парламент будет рассматривать вопрос отставки министра образования на науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с преподавателями и студентами кафедры истории политологии и международных отношений Черновицкого национального университета сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, соответствующее постановление на рассмотрение депутатов внес председатель депутатской группы “За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Другое дело, что мы не имеем 226 голосов, но будем предлагать тайное голосование, - сказал Н.ТОМЕНКО. – Возможно, не все члены коалиции считают назначение ТАБАЧНИКА целесообразным. Поэтому таким образом они смогут выразить свою позицию».

«Я беседовал с некоторыми членами Партии регионов. Говорю: “Ребята, если вы пришли объединять страну, как заявляете, то для чего было назначать министром образования ТАБАЧНИКА, которого не воспринимает половина Украины?”»– отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также выразил возмущение позицией нынешнего министра образования, который говорит, что в должности министра он не будет проявлять своих политических симпатий.

"ТАБАЧНИК говорит, что в должности министра будет любить Украину. А, не занимая министерское кресло, что - ненавидеть? Кстати, член фракции Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ зарегистрировал законопроект о правовой ответственности за пренебрежительное отношение к государству. Впоследствии также планируем узаконить ответственность за оскорбление государственных символов", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя Верховной Рады Н.ТОМЕНКО сегодня находится в Черновцах, где презентует местным педагогам аудиодиски “Слуханка для української малечі”. Проект для дошкольников состоит из двух частей (дисков) и включает 77 произведений. Первая часть содержит записи украинских народных сказок, а вторая – музыкальные произведения.

На дисках, которые презентовал Н.ТОМЕНКО, собраны записи из фонотеки фонда национальной радиокомпании. В планах Н.ТОМЕНКА – издать видеодиски, которые будут включать записи из выступлений известных украинских деятелей – Довженко, Курбаса, Грушевского, Винниченко.