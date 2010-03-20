Верховной Раде предлагают ввести химическую кастрацию

Верховной Раде предлагают ввести в Украине химическую кастрацию в качестве “дополнительного наказания” насильникам несовершеннолетних. Такая законодательная новация содержится в зарегистрированном в ВР проекте изменений Уголовного кодекса авторства регионала Григория Смитюха.

В объяснительной записке автор законопроекта ссылается на такие данные: “только за 9 месяцев 2009 года от изнасилований пострадало 110 несовершеннолетних. И это только официальная статистика, - пишет Смитюх, - ведь латентность таких преступлений является достаточно высокой”.

По его мнению, необходимость карать химической кастрацией за сексуальные преступления против несовершеннолетних вызвана по определению долговременными последствиями для пострадавших и их близких, и повышенной общественной опасностью таких преступлений.

Также, по мнению нардепа, практика показывает, что традиционные методы наказания не позволяют достичь цели: чтоб лицо не совершало преступления повторно. К тому же Смитюх замечает, что определенная доля людей, которые совершают действия сексуального характера против детей, - психически больны и не несут уголовной ответственности, поскольку признаются судом неподсудными.

Нардеп ссылается на европейский опыт: “некоторые страны Европы также применяют или применяли химическую кастрацию в разных условиях. Среди них Великобритания, Германия, Франция. Последней из европейских стран, которые начали применять химическую кастрацию, является Польша. Также, в конце сентября 2009 года соответствующий законопроект зарегистрирован в Государственной Думе РФ”.

Поэтому законопроектом предлагается назначать химическую кастрацию – “применение к лицу специально определенных законодательством медицинских препаратов с целью угнетения ее либидо” – по решению суда в отношении лиц, признанных виновными в изнасиловании несовершеннолетних, удовлетворении полового влечения неестественным способом, совершенном в отношении малолетнего и принуждении несовершеннолетних к вступлению в половую связь. А также в отношении родителей или приемных родителей и лиц, на которых возположена забота о несовершеннолетнем за развращение ребенка или принуждение его к половым связям.