Грищенко хочет заменить посла Украины в РФ тем, кто "умеет договариваться"

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что решение о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России готовится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала «Интер».

В частности, отвечая на вопрос, принято ли решение по кандидатуре нового посла в России, К.ГРИЩЕНКО ответил, что «решение готовится».

По словам министра, новым послом будет «человек квалифицированный, знающий, понимающий российские реалии, знающий международную жизнь, умеющий договариваться и очень часто общающийся с министром иностранных дел».

Как сообщал УНИАН, до назначения главой МИД 11 марта2010 года К.ГРИЩЕНКО с июня 2008 года работал в должности посла Украины в России.