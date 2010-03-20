Грищенко хочет заменить посла Украины в РФ тем, кто "умеет договариваться"
Говорит, решение готовится
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что решение о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России готовится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала «Интер».
В частности, отвечая на вопрос, принято ли решение по кандидатуре нового посла в России, К.ГРИЩЕНКО ответил, что «решение готовится».
По словам министра, новым послом будет «человек квалифицированный, знающий, понимающий российские реалии, знающий международную жизнь, умеющий договариваться и очень часто общающийся с министром иностранных дел».
Как сообщал УНИАН, до назначения главой МИД 11 марта2010 года К.ГРИЩЕНКО с июня 2008 года работал в должности посла Украины в России.