Турчинов догадался, зачем Европа заключила Януковича в объятия

Позиция Европейского Союза в отношении новой украинской власти продиктована страхом перед непрогнозированными последствиями победы Виктора ЯНУКОВИЧА и возможным курсом на сближение с Россией.

Об этом заявил бывший первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ в интервью «Зеркалу недели».

«Что касается позиции наших европейских партнеров (не заметивших неконституционности формирования нового украинского Кабмина – «ЗН»), то здесь страх от непрогнозированности последствий победы ЯНУКОВИЧА. Европа опасается, что ЯНУКОВИЧ жестко пойдет в фарватере интересов Российской Федерации», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, руководство ЕС выбрало курс на примиренческую политику по отношению к действующему украинскому Президенту.

«Европа с точки зрения своего анализа считала и, наверное, считает до сих пор: если она начнет жестко указывать на нарушения, в том числе конституционные, то движение нынешней власти в сторону, противоположную Европе, произойдет ускоренными темпами, - считает политик. - А так, заключив ЯНУКОВИЧА в объятия, все-таки у нее остается надежда удержать Украину в зоне своих интересов. И не получить единый газовый и экономический фронт на востоке».

А.ТУРЧИНОВ добавил также, что, исходя из собственных интересов, Европа использует двойные стандарты.

«Неприятно также и то, что используются двойные стандарты. Теоретические декларации о приоритетах прав человека, общеевропейских ценностях очень часто при практическом применении уходят на задний план», - сказал соратник Юлии ТИМОШЕНКО.

А.ТУРЧИНОВ добавил, что несмотря на это, партия «Батькивщина» остается членом Европейской народной партии, и, вероятно, что Юлия ТИМОШЕНКО посетит ее съезд, который пройдет в конце марта.