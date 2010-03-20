В ближайших планах Януковича - визит в США

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в апреле посетит с визитом США.

Об этом заявил министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО вчера в эфире телеканала “Интер”.

"Ближайший (визит В.ЯНУКОВИЧА в США) мы планируем в апреле. Но, наверное, это будет не последний визит", - отметил он.

"И главное в визите не во времени, а в его содержании. Мы работаем над тем, чтобы это был производительный, серьезный, долгоиграющий визит", - заявил К.ГРИЩЕНКО, передает “Украинская правда”.

Кроме того, отвечая на вопрос, признает ли Украина независимость Абхазии и Южной Осетии, министр сказал: "Я не понимаю, о чем вопрос... Я не понимаю, как можно этот вопрос рассматривать в контексте украинских интересов".

Комментируя резолюцию Европарламента о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул: "Это тема, которая не должна столько обсуждаться кем-то вне Украины. Это тема для украинских политиков, и они должны это решить".