Коммунисты просят Януковича отменить указы о Шухевиче и Бандере

Члены фракции КПУ предлагают Верховной Раде Украины обратиться к Президенту Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с просьбой отменить указы его предшественника о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героев Украины.

Соответствующий проект постановления “Об Обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу Указов Президента Украины «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке» от 28 января 2010 года № 75/2010, «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины» от 22 января 2010 года № 46/2010, «О присвоении Р.Шухевичу звания Герой Украины» от 12 октября 2007 года № 965/2007 зарегистрирован в ВР народными депутатами от КПУ Петром СИМОНЕНКО, Евгением ЦАРЬКОВЫМ и Владимиром ДАНИЛЕНКО.

В проекте обращения отмечается, что “в канун 65-летия Великой Победы нашего народа над фашистской чумой бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместо того, чтобы отметить вклад выдающихся советских военных деятелей, военнокомандующих Малиновского, Жукова, Толбухина, Ватутина, Конева, Еременко, лично присвоил Степану Бандере звание Герой Украины”. По мнению членов КПУ, такие акты являются не только “циничным надругательством над подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, которые спасли мировую цивилизацию”, этими указами, по сути, одобряется “предательская политика и кровавая террористическая деятельность оуновских колаборантов” и усиливается раскол и социальное напряжение в нашем обществе.

Не случайно, отмечают авторы проекта постановления, Резолюция Европарламента от 25 февраля 2010 года (пункт 20) осуждает эти указы В.ЮЩЕНКО и рекомендует их пересмотреть.

“С учетом вышеприведенного, ради памяти наших родителей и дедов, в канун 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поддерживая инициативу Европейского парламента, Верховная Рада Украины обращается к Президенту Украины с предложением отменить Указы Президента Украины «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке» от 28 января 2010 года № 75/2010, «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины» от 22 января 2010 года № 46/2010, «О присвоении Р.Шухевичу звания Герой Украины» от 12 октября 2007 года № 965/2007”, - отмечается в проекте обращения.