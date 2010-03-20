Яценюк объяснил, почему не намерен объединяться с Тимошенко

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не будет объединиться с Юлией ТИМОШЕНКО для ведения оппозиционной деятельности.

Об этом он сказал в интервью «Корреспонденту», которое размещено на сайте “Фронта перемен».

В частности, на вопрос: «При каких условиях Вы согласны объединиться с ТИМОШЕНКО?», А.ЯЦЕНЮК заявил: «Ни при каких». При этом он добавил, что «у ТИМОШЕНКО свой политический путь, у меня - свой».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «могут быть согласованные действия, но единой оппозиции нет, я не понимаю, что это такое». «У нее своя политическая сила, своя программа, свои задачи», - сказал лидер «Фронта перемен».

Отвечая на вопрос о том, насколько ему будет комфортно в статусе оппозиционера, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “лидером государства никогда не станешь, не пройдя через все». «Я прошел всю власть в стране - от министра экономики Крыма до спикера Верховной Рады. Теперь придется пройти оппозицию», - сказал он, добавив, что «так закаляется новое поколение».

На вопрос о том, не случится ли так, что в случае перехода «Фронта перемен» в оппозицию ряд членов партии покинут ее, так как «нет перспектив для получения должностей», А.ЯЦЕНЮК сказал: «Те, кто должен был уйти, уже давно ушли». Говоря о небольшом количестве депутатов, которые будут его поддерживать в парламенте, А.ЯЦЕНЮК отметил: «Вы думаете у ТИМОШЕНКО ситуация лучше?». «У них все было хорошо. Они сидели во власти на ресурсах, на деньгах, «мухи не кусали», прокуроры не трогали. А сейчас этот карточный домик рассыпался. Чем больше шкаф, тем громче он падает», - сказал лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что, работая в оппозиции, «придется добиваться принятия законопроектов, критиковать действующее правительство». «Фактически вся оппозиционная деятельность будет разворачиваться на каналах телевидения и в работе с людьми», - добавил он, подчеркнув, что «парламент – это лишь один из инструментов».