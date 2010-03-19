Затулин назвал условие снижения цены на газ для Украины

Россия снизит цену на газ в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН сегодня в беседе с журналистами в Донецке в ходе конференции «Российско-украинские отношения в новых политических условиях».

По мнению К.ЗАТУЛИНА, снижая цену на газ, Россия улучшает конкурентоспособность украинских товаров, и этим противоречит и не защищает своего отечественного производителя. Поэтому он считает, что цена за такую услугу должна быть не менее высокой со стороны Украины - это продление сроков базирования Черноморского флота России в Крыму.

«Промышленность, которая у вас работает, чтобы продаваться в Россию, является конкурентом той промышленности, которая у нас работает, - объяснил К.ЗАТУЛИН, - Если мы это делаем (снижаем для Украины цены на газ – УНИАН), мы должны понимать, что даем какие-то конкурентные преимущества украинской промышленности, отнимая их у российской промышленности».

Депутат российской Госдумы четко сформулировал свое видение этого вопроса: «Условно говоря, очень грубо, - вы оставляете Черноморский флот, а мы ради этого готовы снижать… (цену на газ - УНИАН)».