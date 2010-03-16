Колесников: стадион во Львове будет, с одним подрядчиком или с другим

Вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает замены подрядчика строительства стадиона во Львове.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Львовского городского совета Андрей МОСКАЛЕНКО, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сказал во время посещения строительства стадиона. В рамках поездки во Львов он уже ознакомился с состоянием реконструкции аэропорта и состоянием строительства стадиона.

«Стадион во Львове будет построен в любом случае. Сегодня есть определенные замечания по проектно-сметной документации, но подрядчик, компания «Азовинтекс», обязывается устранить их до 30 марта. Если не удастся устранить – то речь может идти о другом подрядчике. Стадион будет построен в любом случае, с одним подрядчиком или с другим», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также он сообщил, что «будет определен представитель от Кабмина, который будет постоянно консультировать и городскую власть, и строительную компанию на соответствие стадиона требованиям УЕФА. Это иностранец, который занимался строительством «Альянс Арены» в Германии».

В ходе ознакомления с состоянием строительства львовского стадиона Б.КОЛЕСНИКОВ заверил, что государство будет выполнять свои обязательства перед городом и систематически будет переводить средства из госбюджета.

Сегодня Б.КОЛЕСНИКОВ также осмотрит пункт пропуска через государственную границу «Краковец» и встретится с представителями региональных СМИ.

Вице-премьера в поездке сопровождают министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр экономики Василий ЦУШКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, директор местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 10 марта компания «Азовинтекс», являющаяся генподрядчиком по строительству львовского стадиона к Евро-2012, заявила, что исполняющий обязанности директора Львовского коммунального предприятия «Дирекция по строительству стадиона во Львове» Роман ЧЕРКАС принял решения, которым опять прекращено строительство львовского стадиона к Евро-2012.

11 марта директор департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ заявил, что строительство стадиона во Львове не прекращалось.

12 марта в компании «Азовинтекс» вновь заявили, что строительство стадиона прекращено.