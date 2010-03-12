Четыре угрозы для свободы слова в Интернете

В Украине одной из главных угроз свободе слова в Интернете является государство.

Такое мнение сегодня, в День свободы слова в Интернете, корреспонденту УНИАН высказали в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

По мнению ИнАУ, сегодня в нашей стране основными угрозами свободе слова в Сети являются: периодические попытки со стороны государства закрепить на уровне законов и подзаконных актов фильтрацию контента, вменив ее в обязанности провайдеров; сплошной мониторинг украинского сегмента Интернета; попытки ввести принудительную регистрацию интернет-СМИ; отсутствие законодательного урегулирования вопроса о предоставлении гражданам полной и исчерпывающей информации о деятельности государственных органов.

Яркой демонстрацией стремления государства к тотальному контролю над украинским сегментом Интернета, как считают в ИнАУ, стала эпопея с законопроектами №3271 (пресловутый «Закон 404») и №1340. Первый под предлогом борьбы с детской порнографией фактически обязывал провайдеров следить за своими пользователями, а второй из-за неточности формулировок предоставлял возможности для злоупотребления властью со стороны чиновников. Однако благодаря вмешательству ИнАУ большинство норм «закона 404», противоречащих Конституции Украины, европейской практике, а также здравому смыслу, были удалены, а законопроект 1340 вообще отклонен.

Также в ИнАУ напомнили о попытках Национальной экспертной комиссии по защите общественной морали (НЭК) ввести принудительную регистрацию интернет-СМИ. Данный шаг аргументировался тем, что судам так легче будет наказывать «неприличные» сайты. Сегодня НЭК готовит новый законопроект, который предусматривает тотальный контроль со стороны комиссии всех видов продукции эротического характера (аудио-, кино-, видеопродукции и т.п.) и узаконивает цензуру со стороны НЭК, что противоречит статье 15 Конституции Украины.

Как считают в ИнАУ, под видом борьбы с «порнографическими мельницами» государство не занимается тем, что действительно необходимо для развития демократии в Украине. В первую очередь это внедрение технологии «электронного правительства», которая позволит всем гражданам не только отслеживать и принимать участие в любых законодательных инициативах государства, но и значительно упростит работу бюрократической машины, что приведет к уменьшению коррупции и взяточничества в нашей стране.