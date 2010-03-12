Винский объяснил, почему он на стороне Януковича

Партия «Народная власть» поддержала создание новой парламентской коалиции, чтобы прекратить хаос в системе государственного управления и определить наконец ответственных за социально-экономическое развитие государства.

Об этом лидер партии "Народная власть" Иосиф Винский сказал в эфире радио "Мелодия", комментируя последние политические события.

«Одна из причин, почему наша политическая сила поддержала существующий формат коалиции – мы сегодня четко знаем, кто отвечает за социально-экономическое развитие государства. Я сторонник демократических подходов к существованию власти, но я против хаоса и бардака в системе государственного управления», - заявил И.Винский.

По словам политика, поскольку «президент, премьер и ядро парламентского большинства являются представителями одной политической силы, которая взялась формировать одну политическую программу, этот формат является позитивным для создания ответственной власти».

Он также напомнил, что в свое время хотел создать формат единой демократической коалиции, но Александр Мороз и Юлия Тимошенко не дали возможности построить политически ответственную власть в этом политическом формате.

По мнению политика, созданы определенные предпосылки для эффективной деятельности власти: «Уже сегодня одна из проблем - дрязги на верхушке исполнительной власти, - фактически снята как на политическом, так и на персональном уровне».

В то же время, он подчеркнул, что при таком формате, когда вся власть в одних руках, должна быть мощная оппозиция: «Чем более жесткая система власти, тем более жесткой должна быть система оппозиции. Тимошенко сделала очередную ошибку, нельзя самой себя назначать лидером оппозиции, нужно было провести какие-то дискуссии и искать реальные пути консолидации, механизмы взаимодействия между оппозицией, чтобы оппозиция могла власть контролировать, критиковать и действовать совместно, а не конкурировать за право быть «первым оппозиционером»

Вместе с тем, И.Винский прибавил, что «Тимошенко эффективнее в оппозиции, чем во власти, нужно, чтобы она имела возможность себя реализовать».