Депутаты проводили Герман аплодисментами и возгласами

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея ЛЕВОЧКИНА, Станислава СКУБАШЕВСКОГО, Елены ЛУКАШ, Ирины АКИМОВОЙ и Анны ГЕРМАН, которые были избраны по списку Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение в отношении С.ЛЕВОЧКИНА, который назначен главой Администрации Президента, проголосовали 314 народных депутатов из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение в отношении С.СКУБАШЕВСКОГО, назначенного заместителем главы Администрации Президента, поддержали 315 из 397 депутатов; решения в отношении Е.ЛУКАШ, которая назначена первым заместителем главы Администрации Президента – представителем Президента в Конституционном Суде, поддержали 315 из 397 депутатов; решение в отношении И.АКИМОВОЙ, назначенной первым заместителем главы Администрации Президента, - 325 из 397 депутатов.

За прекращение полномочий А.ГЕРМАН, назначенной заместителем главы Администрации Президента, проголосовали 342 из 397 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

При последнем голосования некоторые народные депутаты встречали это решение аплодисментами и одобрительными возгласами.