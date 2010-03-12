Семиноженко: выпускники, кроме тестов, будут сдавать и экзамены

Новоназначенный вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО не исключает, что уже в этом году, кроме внешнего независимого оценивания знаний, для выпускников школ снова будут проводиться вступительные экзамены.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

Отвечая на вопрос, как он относится к внешнему независимому оцениванию знаний выпускников, которое было введено бывшим руководством Министерства образования и науки, В.СЕМИНОЖЕНКО сказал: «Нельзя под одну гребенку проводить тестирование в вузы. Более того, разве ВНО может выступать критерием оценки качества знаний? При прохождении ВНО выпускнику нужно демонстрировать не способность к исследованию, размышлению и поиску ответа, а способность быстро отвечать на вопросы. Скорее всего, для выпускников школ в этом году, кроме ВНО, будут еще и вступительные экзамены. Этот вопрос обсуждается сейчас с экспертами. Возможно, в равных пропорциях будут важны результаты ВНО, вступительных экзаменов и показатели школьного аттестата. Если люди хотят поступить на контрактную, заочную форму обучения, получить дистанционное обучение – для них тесты вообще будут отменены».

Вице-премьер также считает, что «украинцам нужно дать право выбирать язык, на котором получать образование и сдавать экзамены. Сохранится или нет обязательность украинского языка при прохождении внешнего независимого оценивания – спорный вопрос. Допускаю, что у представителей национальных меньшинств появится возможность сдавать тесты и экзамены не только на украинском языке».