Тимошенко наметила перестроить партию и обновить кадры

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует перестроить структуру своей политической силы и обновить в ней кадровый состав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Я запланировала достаточно серьезную работу по изменению структуры партии, достаточно серьезную работу по кадровому обновлению нашей политической команды, и этим я буду заниматься лично», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя участие некоторых депутатов фракции БЮТ в голосовании за отставку правительства, а также в создании новой коалиции в парламенте.

Лидер БЮТ убеждена, что ее политическая команда будет достаточно хорошо подготовлена к следующим выборам – в местные советы, в Верховную Раду, а также выборам Президента.

«Мы будем демонстрировать, что наша политическая команда все лучшего и лучшего качества. А то, что есть те, кто продается за 30 сребреников, – это всегда есть, об этом свидетельствует вся история человечества. То, что всегда есть иуды, которые всегда будут бежать за деньгами, за должностями, которые предают команды и принципы, предают ценности и страну, - и очень хорошо, что Партия регионов сейчас выступает санитаром политического леса и просто проявляет всех тех особей, которые, мне кажется, долго в политике не продержатся», - добавила она.

По ее мнению, обновление и очищение партийных рядов сделает ее политическую силу более крепкой и более эффективной.