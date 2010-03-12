Крымская власть пытается не пустить американских дипломатов

Вопрос об открытии в Симферополе дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки пока не решен в Вашингтоне, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в Симферополе он сообщил журналистам: «Этот вопрос находится в стадии дальнейшего рассмотрения. Он продолжает обсуждаться, задействованы много факторов, включая необходимое финансирование».

Первый вице-спикер крымского парламента Григорий ИОФФЕ после встречи с Дж.ТЕФФТОМ, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вопрос об открытии диппредставительства США пока не актуален.

«Когда вопрос будет пересмотрен американской стороной, будут соблюдены все формальности, будут какие-то отношения, связанные с центральной властью, обязательно - с властью автономии, тогда это будет актуально», - сказал Г.ИОФФЕ.

Справка. Украина и США в декабре 2008 года подписали Хартию о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе со штатом, состоящим из одного или двух дипломатов. Однако спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко потребовал согласовать открытие представительства с руководством автономной республики.

В начале 2009 г. сторонники Партии регионов и Русского блока провели у парламента антиамериканские митинги. 18 февраля Верховный совет Крыма обратился к президенту Украины, премьер-министру и спикеру Верховной Рады с призывом отказаться от планов открыть в Симферополе дипломатическое представительство США.

"Представительство США, если оно будет открыто, не поможет нам развивать экономику или социальную сферу. Оно будет только наблюдать за Черноморским флотом РФ, провоцировать в Крыму межнациональные распри и склоки", - заявил с трибуны Верховного совета Крыма один из авторов обращения.