Тимошенко: первое, что они сделают – это распишут «шахматку»

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что правительство Николая АЗАРОВА вернется к перераспределению государственной собственности и теневых схем компенсации налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Первое, что они начнут делать – это распишут «шахматку»: кто какую собственность может грабить, поименно, за каждым будет закреплено свое направление. Кому-то отдадут электроэнергетику, кому-то – природный газ, кому-то – титановую отрасль, между кем-то распишут возможность делить стратегические машиностроительные и авиационные заводы. Вот чем они будут заниматься», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, таким образом будет ослаблена экономическая и политическая независимость Украины и каждого гражданина. «Безусловно, будут возобновлены откаты на НДС, все коррупционные модели откатов на госзакупки. Я думаю, что все это станет, к сожалению, реальностью работы новой власти», - прогнозирует она.