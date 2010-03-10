Лавринович: сегодня финальный день для создания коалиции

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что фракции Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина уже приняли положительное решение относительно создания коалиции.

Об этом политик сказал в интервью журналистам ТРК «Одесский Спутниковый Канал».

«Сегодня финальный день подготовительной работы по формированию парламентской коалиции. Завершились консультации по этому вопросу со всеми фракциями парламента. Сегодня есть решения трех фракций, которые будут формировать коалицию (фракции Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина) вместе с частью других народных депутатов Украины», - заявил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Вместе с тем он отметил, что решения фракции "Наша Украина - Народная самооборона" относительно вхождения в коалицию еще нет. «Мы не получили решение о вхождении в коалицию от четвертой фракции - НУ-НС», - сказал он.

«Очевидно, в ближайшее время мы будем свидетелями объявления списка народных депутатов Украины и решения парламентских фракций о создании коалиции и обнародования коалиционного соглашения», - заявил А.ЛАВРИНОВИЧ.