Луценко о Тигипко, восточном проекте и недостойном заявлении

Согласие Сергея ТИГИПКО на должность в новом правительстве в очередной раз уничтожает восточноукраинский демократический проект.

Об этом заявил лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, комментируя информацию о том, что бывший кандидат в президенты С.ТИГИПКО принял предложение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА работать в правительстве.

«Согласие ТИГИПКО стать вице-премьером в правительстве АЗАРОВА огорчает не только потому, что это ставит под сомнение политическое будущее политика ТИГИПКО. Огорчает больше всего то, что это в очередной раз уничтожает восточноукраинский демократический проект», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В общем, по его словам, «жаль, что это является очередным примером раздробленности демократических сил, открывающей путь для дальнейшей монополизации власти Партией регионов».

«Особенно недостойным в этом поступке ТИГИПКО выглядит его недавнее заявление о нелегитимности правительства, созданного на внеконституционной основе в парламенте. Как оказалось, это заявление было нужно лишь для того, чтобы Сергея Леонидовича пригласили в это нелегитимное правительство», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Президента, сегодня, 10 марта, С.ТИГИПКО во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ согласился работать в новом правительстве.

В.ЯНУКОВИЧ назвал кандидатуру С.ТИГИПКО наиболее приемлемой на должность вице-премьера в новом правительстве Украины.

Вчера, 9 марта, С.ТИГИПКО заявлял, что, «пытаясь слепить новую коалицию с нарушением Конституции, команда Виктора ЯНУКОВИЧА совершает стратегическую ошибку. Проголосовав за изменения условий формирования парламентской коалиции, депутаты не только пренебрегали нормами Конституции, но и продемонстрировали политическое рейдерство в парламенте».

По его мнению, «бессмысленно ставить судьбу правительства и большинства в зависимость от степени удовлетворения аппетитов внефракционников».