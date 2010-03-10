Тимошенко: Конституция и законы теперь ничего не стоят

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что с подписанием Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ изменений к Закону "О Регламенте Верховной Рады" о новом порядке формирования коалиции власть Украины становится нелегитимной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

"Сегодня ЯНУКОВИЧ все же подписал антиконституционный закон о формировании коалиции. С этой минуты стало понятно, что гаранта Конституции у Украины нет. А миру всему стало ясно, что Конституция и закон с этих пор в Украине ничего не стоят”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “к сожалению, сегодня и коалиция, и правительство будут формироваться путем обмана, подкупа, шантажа, измены”.

“Если будут сформированы коалиция и правительство на основе этого неконституционного закона, то в Украине будет незаконная коалиция, незаконное правительство, Украина не будет иметь легитимной власти”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Очень жаль, что ЯНУКОВИЧ с этого начинает", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 9 марта парламент принял изменения к закону о Регламенте ВР, которые предусматривают переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов ВР других политических сил, которые не вошли в коалицию фракций.

Сегодня, 10 марта, В.ЯНУКОВИЧ подписал этот закон.