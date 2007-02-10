Около 10 тысяч человек пришли к Луценко в Полтаве

В Полтаве около 10 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку гражданского движения “Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17.00 и длился до 19.00. Участники митинга держали флаги с символикой “Народной самообороны”, партий “Пора”, “Вперед, Украина”, блока “Наша Украина”, национальные флаги, также было замечено шесть флагов Социалистической партии.

В начале собрания выступили певица Мария БУРМАКА и группа “Мандри”.

После их выступлений на сцену вышли лидеры “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО и Тарас СТЕЦКИВ. В своих речах они призывали граждан объединяться для установления контроля над властью, чтобы вынудить политиков выполнять свои обещания. Также Ю.ЛУЦЕНКО и Т.СТЕЦЬКИВ призывали участников митинга принять участие у Марше справедливости, который планируется провести в Киеве весной. После выступлений они передали митингующим большой флаг с символикой “Народной самообороны”. В конце митинга прозвучал гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.ЛУЦЕНКО начал тур по областям Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».