Янукович - Путину: мы скоро наведем порядок

Президент Украины Виктор Янукович пожаловался премьер-министру РФ Владимиру Путину на то, что на Украине много политиканов.

"Российский народ еще до конца не понял цену той стабильности, которая есть в России. Поджигателей и политиканов хватает везде, в том числе и в России. Но если вам немножко добавить этих политиканов с Украины, вы бы поняли, что такое политиканство", - приводит слова Януковича РИА "Новости".

"Пришлите нам лучше сало", - с улыбкой ответил на это Путин.

В то же время В.Янукович выразил уверенность в том, что в ближайшее время его стране удастся решить эту проблему.

"Мы прошли еще этот путь не до конца, у нас еще есть политические страсти в Украине... Мы скоро наведем порядок и в прямом, и в переносном смысле", - сказал он.