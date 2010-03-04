У Тимошенко настаивают, что премьер ушла в отставку, а не в отпуск

Пресс-секретарь лидера БЮТ Марина СОРОКА заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО ушла в отставку, а не в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом М.СОРОКА прокомментировала заявление заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН о том, что отпуск Ю.ТИМОШЕНКО обойдется государству более чем в 20 тысяч гривен.

"Ю.ТИМОШЕНКО ушла в отставку, а не в отпуск. А.ГЕРМАН была и остается лживым человеком", - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН заявила, что отпуск Ю.ТИМОШЕНКО, которая исполняет обязанности премьер-министра, обойдется государству более чем в 20 тысяч гривен.

"Несколько дней назад ТИМОШЕНКО на всю Украину громко заявила, что в тот же миг, как только парламент выразит недоверие правительству, она немедленно уйдет в отставку. Вместо этого ушла в отпуск. Оплачиваемую. Даже очень оплачиваемый, потому что государству ее отпуск обойдется более чем в 20 тыс. грн.", - сказала А.ГЕРМАН.

Вчера, 3 марта, Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, как вчера заявил представитель фракции БЮТ в парламенте Сергей СОБОЛЕВ в эфире программы Шустер Live, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ и члены правительства - представители БЮТ идут в отпуск.

"Конституционным образом премьер, первый вице-премьер и те люди в правительстве, которые зашли от фракции БЮТ, приняли для себя решение, что с момента отставки будет работать ЯНУКОВИЧ, который давал команды отправлять правительство в отставку".

"Они за 2,5 года впервые идут в отпуск, чтобы исчезли вообще любые разговоры о том, что кто-то держится за кресла", - добавил СОБОЛЕВ.

На Урядовом порталеразмещена датированная сегодняшним числом информация такого содержания:

"Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомляє, що обов’язки Прем’єр-міністра України, згідно 115 статті Конституції України та чинного законодавства, до формування нового Уряду покладені на Першого віце-прем’єр-міністра України.

Конституція України, Стаття 115

...Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України."

Причем никаких данных о том, в какой должности и в каком статусе сейчас находится Юлия Тимошенко на официальном сайте правительства отыскать не удалось.