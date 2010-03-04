Национал-демократы заявляют, что в Украине - конституционный переворот

В Украине произошел конституционный переворот.

Об этом заявили представители национал-демократических сил Сергей СОБОЛЕВ, Юрий ЛУЦЕНКО, Борис ТАРАСЮК и Владимир СТРЕТОВИЧ на совместном брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По их словам, изменения в порядок формирования коалиции, которые инициировала Партия регионов, являются ничем иным, как уничтожением демократических принципов.

«Это переворот. Это шаг ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА к узурпации власти», - заявил заместитель председателя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ уже в первые дни своего президентства сумел не только рассчитаться с олигархами, но и нарушил Конституцию Украины. В этом ему помогли «так называемые национал-патриоты».

«Мы предупреждали КОСТЕНКО, что все торги за губернаторство и должности министров закончатся провалом. Мы предупреждали ЯЦЕНЮКА, что все попытки стать премьер-министром в правительстве «регионалов» закончатся тем, чем всегда заканчивались подобные торги. Мы предупреждали группу БАЛОГИ, что попытки закрепить за собой Закарпатье закончатся тем, чем всегда заканчивал ЯНУКОВИЧ - досрочными выборами», - отметил C.СОБОЛЕВ.

По его мнению, сегодняшнее решение Партии регионов стало завершением конституционного переворота, который начался с развала демократической коалиции и отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«То, что мы получили сегодня, - это незаконный антиконституционный путь, путь порабощения Украины антинародными силами - коммунистами, «регионалами» и предателями», - подчеркнул БЮТовец.

Такого же мнения придерживается и лидер «Народной самообороны» Ю.ЛУЦЕНКО.

«Сегодня власть фактически захвачена теми, для кого Конституция является пустым звуком и куском бумаги. Это вызов тем, кто считает себя украинцем и демократом. Единственный ответ - это общая мобилизация украинских сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь лидер Народного руха Борис ТАРАСЮК заявил, что Партия регионов своими действиями возвращает страну в 2007 год.

«Сегодня произошло то, что и в 2007 году, когда Партия регионов скупала депутатов как картофель, чтобы создать большинство под ЯНУКОВИЧА», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Лидер Народного руха сообщил, что национально-демократические силы будут обращаться в ОБСЕ, Венецианскую комиссию и другие международные авторитетные организации с требованием «отреагировать на незаконные действия Партии регионов и ее прихвостней».

Кроме того, присутствовавший на брифинге В.СТРЕТОВИЧ призвал народных депутатов, которые нажимали кнопки за антиконституционный закон, покаяться.

«Они присягали соблюдать Конституцию, а сегодня мы получили 229 отступников», - сказал он.

По словам В.СТРЕТОВИЧА, изменения в Регламент Верховной Рады по формированию коалиции – это шаг назад и уничтожение пропорциональной системы.

Он призвал граждан Украины дать надлежащую оценку Президенту В.ЯНУКОВИЧУ и Партии регионов.

«Их поддержала одна треть избирателей, а к двум третям мы достучимся», - заверил В.СТРЕТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения в свой Регламент, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда, что в состав коалиции могут входить только фракции.