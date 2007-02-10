Беспалый считает Мороза статистом в хоре Януковича

“Происходит плановая зачистка Кабмина от демократических, патриотических министров. После того, как “выдавили” Тарасюка, взялись за Гриценко ”. Сайт RAZOMприводит комментарий народного депутата Бориса Беспалого к заявлению премьера, который потребовал от министра обороны публичных извенений перед Александром Морозом за якобы нанесенную спикеру обиду. В заявлении пресс-службы аппарата Верховной Рады Гриценко обвиняют в “попытке дискредитации” Мороза.

“ Сан Саныч стал адъютантом Януковича, который вынужден выполнять все поручения и прихоти “старшего”, - сказал Беспалый.

“История с помещениями Института сухопутных войск имеет к этому всего такое же отношение, как Марс к урожайности зерновых. Не было бы этого повода, нашли бы бы другой, – считает депутат. - Это лишь попытка завуалировать расправу над министром”.

“Во всей этой ситуации Мороз исполняет роль статиста в хоре Януковича, – заявил Беспалый. - Точнее сказать – Мороз начал играть эту роль с июля прошлого года, с тех пор, как променял своих избирателей на Януковича, тем самым, присягнув новоиспеченному премьеру на пожизненную преданность ”.