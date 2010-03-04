Зварич процитировал ПР: «теперь наша очередь нарушать Конституцию»

Оппозиция не даст работать парламенту, если в Верховной Раде будет создана коалиция с нарушением Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС).

Он отметил, что принятие законопроекта о внесении изменений в Регламент в части создания коалиции, как это предлагается сегодня, «является вершиной цинизма и лицемерия». Р.ЗВАРИЧ добавил, что речь идет о нормах, противоречащих Конституции Украины.

По его словам, на Согласительном совете на его замечание о том, что нарушается Конституция Украины, ему ответили: «а вы нарушали Конституцию все это время, теперь наша очередь нарушать Конституцию».

Обращаясь к фракции Партии регионов, Р.ЗВАРИЧ сказал: «Если вы с этого начинаете ваше властвование, так на том оно и закончится». При этом он добавил: «Если вы думаете, что этот парламент при таких изменениях будет работать, так я вас заверяю, что он не будет работать».

Р.ЗВАРИЧ заверил от имени «демократической оппозиции», что в случае, если будет принят закон, меняющий принципы формирования коалиции, «так я вам даю слово, что этот парламент и эта коалиция не смогут работать». «Мы дадим вам надлежащий ответ на ваши действия», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.