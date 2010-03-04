Немыря узнал, что Кивалова хотят трудоустроить в Европе

В ближайшее время Венецианская комиссия даст оценку изменениям закона о выборах, принятым между первым и вторым турами президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

Он сообщил, что об этом говорится в письме секретаря Венецианской комиссии «За демократию через право» Джанни БУКИККИО, которое на днях было получено Юлией ТИМОШЕНКО в ответ на ее просьбу рассмотреть этот вопрос.

«В этом письме от президента Венецианской комиссии Юлии ТИМОШЕНКО в частности отмечено, что эти изменения, к большому сожалению, были внесены между двумя турами, и не было реальной возможности оспорить эти изменения для дальнейшего рассмотрения Конституционным Судом», - сообщил Г.НЕМЫРЯ.

«Президент Венецианской комиссии отмечает, что комиссия всегда настаивала на принципах стабильности избирательного права и утверждала, что подобные изменения должны быть проведены заранее перед выборами, а не во время их проведения», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что в письме также содержится информация о том, что вопрос об изменениях в закон о выборах президента и их последствиях будет рассмотрен на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии, которая пройдет в марте в Венеции.

Кроме того, Г.НЕМЫРЯ сообщил, что по имеющейся у него информации Партия регионов предпринимает «настойчивые попытки назначить новым представителем в Венецианской комиссии от Украины Сергея КИВАЛОВА».