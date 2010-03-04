Бютовцы еще подумают, приходить ли завтра в Раду
13:48, 04 марта 2010Политика
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Сегодня - бойкот
Фракция БЮТ сегодня не будет принимать участия в пленарном заседании парламента.
Об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
По его словам, соответствующее решение было принято фракцией. «Фракция приняла такое решение», - сказал он.
Вопрос участия в завтрашнем пленарном заседании, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, будет обсуждаться на завтрашнем заседании фракции БЮТ.
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