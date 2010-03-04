Бютовцы еще подумают, приходить ли завтра в Раду

Фракция БЮТ сегодня не будет принимать участия в пленарном заседании парламента.

Об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, соответствующее решение было принято фракцией. «Фракция приняла такое решение», - сказал он.

Вопрос участия в завтрашнем пленарном заседании, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, будет обсуждаться на завтрашнем заседании фракции БЮТ.