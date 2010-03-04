Бютовцы еще подумают, приходить ли завтра в Раду

13:48, 04 марта 2010
Политика
2759 0

Сегодня - бойкот

Фракция БЮТ сегодня не будет принимать участия в пленарном заседании парламента.

Об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, соответствующее решение было принято фракцией. «Фракция приняла такое решение», - сказал он.

Вопрос участия в завтрашнем пленарном заседании, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, будет обсуждаться на завтрашнем заседании фракции БЮТ.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter