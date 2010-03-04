БЮТ и НУ-НС взяли перерыв

Верховная Рада Украины включила в повестку дня проект Закона "Об утверждении изменений к статье 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", который предусматривает возможность вхождения в состав парламентской коалиции отдельных народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 231 из 421 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, данное решение поддержали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, а также четыре народных депутатов от БЮТ и семь - от НУ-НС.

После этого две фракции - БЮТ и НУ-НС – обратились с требованием объявить перерыв в парламенте на 30 минут. Перерыв был объявлен, а председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций парламента на Согласительный совет для согласования позиций в сложившейся ситуации.