У Тимошенко обещают не допустить изменения правил коалиционной игры

БЮТ не допустит неконституционного создания коалиции в парламенте.

Об этом заявил вице-спикер Николай Томенко (БЮТ) в эфире 5 канала, комментируя внесение в Верховную Раду проекта изменений в регламент, которые допускают формирование коалиции депутатами, а не фракциями.

"Это суперпринципиальный вопрос...Избран путь, который озвучил на встрече у президента глава Компартии Петр Симоненко. Он сказал: коалиция – большинство. Это неконституционный путь", - подчеркнул он.

Томенко заявил, что "изменения в регламент не меняют Конституцию".

"Поэтому фракция еще не принимала решения, но я думаю, что мы будем прилагать все возможные механизмов и способов, чтобы не допустить неконституционный путь создания коалиции", - отметил вице-спикер.

Также он заявил, что в НУНС не сможет собраться большинство депутатов, которые поддержат создание новой коалиции.

"Я теоретически даже не вижу, как "Наша Украина" соберет 37 голосов за эту коалицию, когда у Ульянченко премьер Ющенко, у кого-то премьер Яценюк, у кого-то премьер Тигипко", - сказал БЮТовец.

По его словам, "для того, чтобы выйти из этой ситуации надо или нарушать Конституцию, или готовить выборы".

Кроме того, Томенко считает, что должно быть создано оппозиционное правительство во главе с лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

"Я думаю, что нам нужно его создать, и логично, чтобы Тимошенко возглавила оппозиционное правительство, которое еженедельно должно проводить заседания", - сказал вице-спикер.

Также Томенко заявил: "У нас достаточно мощная команда и в парламенте, и на местах. Я думаю, что не так легко с нами конкурировать, и не так легко мы позволим, чтобы были какие-то политические репрессии в отношении Тимошенко, или кого-то другого".

Украинская правда