Партия Регионов припирает Литвина к стенке

Фракция Партии регионов требует от председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА объявить, есть ли в коалиции трех фракций – НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина – необходимые 226 голосов для ее существования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции ПР заявил народный депутат Анатолий КИНАХ.

«Мы официально требуем объявить наличие или отсутствие 226 народных депутатов в коалиции», - сказал он.

По словам А.КИНАХА, это необходимо, чтобы в случае отсутствия коалиции была сформирована новая для осуществления системных реформ.