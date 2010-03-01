Ефремов настаивает, что правительство должен возглавить регионал

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что должность главы правительства должен занимать представитель фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

«По-другому и быть не может. Если сегодня большая часть избирателей отдали преимущество кандидату от Партии регионов и его программе, то с нашей точки зрения абсолютно логично было бы, чтобы правительство возглавлял человек, который разделяет точку зрения ЯНУКОВИЧА», - сказал он. По словам А.ЕФРЕМОВА, Президент имеет право предлагать свою кандидатуру на эту должность. И поэтому именно кандидатуру, предложенную им, было бы логично рассмотреть на должность главы правительства. А.ЕФРЕМОВ заметил, что именно вокруг этой кандидатуры можно было бы провести переговоры по реформированию большинства. Первый заместитель лидера фракции заметил, что согласно Конституции право подавать кандидатуру на должность главы правительства имеет коалиция, но, учитывая ситуацию, «стоило бы пойти навстречу друг другу и сформировать органы власти именно по такому принципу».

В то же время А.ЕФРЕМОВ не исключил, что на заседании фракции Партии регионов будут рассмотрены все предложения, которые поступают от других фракций относительно формирования коалиции.