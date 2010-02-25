Депутаты Луценко открещиваются от решения фракции НУ-НС

Депутатская группа «Народная самооборона» не имеет никакого отношения к принятым на сегодняшнем заседании решениям фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом заявил народный депутат Юрий ГРЫМЧАК.

По его словам, депутатская группа «Народная самооборона» не присутствовала на сегодняшнем заседании фракции. При этом на заседании присутствовало меньше половины членов фракции.

Ю.ГРЫМЧАК также сказал: «Я ответственно заявляю, что народные депутаты от группы «Народная самооборона» не принимали никаких решений о внесенных предложениях относительно сотрудничества с Партией регионов».

По словам Ю.ГРЫМЧАКА, на данном заседании присутствовали только те депутаты, которых «интересуют только деньги и должности».