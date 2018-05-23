Лукашенко расскажет Ющенко, как защищаться от Путина?

Игорь Лиховой

С назначением послом Украины в Беларуси экс-министра культуры, экс-руководителя управления Секретариата Президента Игоря Лихового возобновилась традиция политических назначений на эту должность. Три предшественника Лихового на этом посту – Желиба, Дронь и Шаповал – не были карьерными дипломатами. Но все трое – уроженцы соседней (с Беларусью) черниговщины, выходцы из советской партноменклатуры, и, очевидно, при выборе их руководствовались тем, что биографические факторы будут содействовать развитию взаимоотношений между соседними государствами, помогут новоиспеченным дипломатам «решать вопросы» как в официальном, так и в неофициальном порядке.

В эту когорту политических назначенцев не вписался профессиональный дипломат Наливайченко, который пробыл на должности посла в Беларуси лишь с декабря 2005-го по май 2006 года. Родина срочно отозвала его назад, укреплять СБУ.

Почти год должность посла в Беларуси оставалась вакантной, аж пока для нее не подобрали «дорогого друга» в лице Лихового – инженера, культорга.

Безусловно, для укрепления связей с украинской диаспорой в Беларуси господин Лиховой будет на своем месте. Напряжет нестарые еще связи в Минкультуризма, Секретариате, выбьет кое-какие средства на развитие нашего культурного присутствия в соседней стране, ну, еще свозит в Каневский заповедник с десяток тех, кто считает себя искренним украинцем в Беларуси (Лиховой раньше возглавлял этот заповедник).

Но также, безусловно, что перед украинским посольством в Минске, как собственно перед нашей дипломатией в целом, в настоящее время появляется достаточно сложное и объемное задание – предложить руководству государства новые подходы к развитию взаимоотношений с Беларусью – учитывая некоторое смещение акцентов во внешней политике этой страны. Или хотя бы сориентировать руководство в том: а) могут ли последние заявления президента Лукашенко относительно его признания «ошибкой и недостатком внешней политики одновекторной направленности в сторону России», а также российской политики, которая «все больше смахивает на американскую, а Россия безосновательно уже записала себя в ведущие центры силы в мире», – иметь далекоидущие последствия; б) не были ли они просто ситуативной риторикой, его личностной реакцией на давление России в вопросах транзита и поставок энергоносителей; в) возможно ли идти на сближение с Минском ради координации тарифной политики относительно транзита энергоносителей.

Еще два года тому назад президент Ющенко без тени сомнений признал возможным солидаризироваться с позицией США, которые в очередной раз взвыли о недемократичности режима Лукашенко. Да и при президентстве Кучмы политическая ситуация в Республике Беларусь трактовалась односторонне – как авторитаризм, отрицание оппозиции, нерыночные методы в экономике. С Беларусью охотно торгуют (2 млрд. дол. в 2006 году), но в политических вопросах последовательно дистанциируются (мы же избрали демократическое развитие, а они...).

Александр Лукашенко

В настоящее время на властных холмах Киева веют другие ветры, да и сам Лукашенко оказался далеко не таким себе «колхозником». Экономическая и социальная стабильность, хоть по какой теории – Смита или Маркса, – он достигается, производит впечатление не только на рядового украинца, которому иногда выпадает заехать в Беларусь. И заявления Лукашенко о том, что именно Беларусь среди постсоветских стран является наиболее подготовленной к вступлению в Евросоюз уже не кажутся гипертрофированным чудачеством.

То может ли объявленный на вторую половину февраля визит Лукашенко в нашу столицу знаменовать новый поворот в украинско-белорусских отношениях?

Определенным камнем преткновения здесь является позиция официального Минска, который годами настаивает на «пакетном» варианте: вы нам выплачиваете долги своих предприятий, а мы ратифицируем Договор о государственной границе, без которого невозможно провести демаркацию границы, подписываем соглашение о реадмиссии.

В то же время Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь готова к широкомасштабному политическому сотрудничеству с Украиной, уточняя: «Мы хотим, чтобы третьи страны не вмешивались в наши отношения с Украиной и не указывали нам, как вести себя по отношению друг к другу».

Это можно воспринимать как упрек в сторону Евросоюза, США, так и в сторону Кремля, где, конечно, будут делать все, чтобы оградить себя от альянса транзитеров российских энергоносителей за его спиной и реанимации идеи Балто-черноморской дуги в любом варианте.

Киев будет принимать белорусского президента в период охлаждения своих евроинтеграционных планов, на фоне продолжения старого и нудного сериала об игре в «кошки-мышки» с Москвой. И по большому счету, в настоящее время вряд ли способен предложить гостю из Минска что-то кардинально новое. Даже вопрос о демаркации границ уже не является для Киева крайне важным – для ЕС и НАТО оба наших государства является добрыми соседями, не больше.

Так лучше поможем белорусам строить АЭС. Они начнут реализацию проекта уже в следующем году, на границе со Смоленской областью России, и мы со своим чернобыльским опытом можем им пригодиться.

Олег Савицкий