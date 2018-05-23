Лукашенко расскажет Ющенко, как защищаться от Путина?
Во второй половине февраля белорусский бацька прибудет в Украину. Транзитерам российской нефти есть о чем поговорить... Лукашенко твердит, что Беларусь готова к масштабному сотрудничеству с Украиной - без вмешательства третьих стран...
|Игорь Лиховой
В эту когорту политических назначенцев не вписался профессиональный дипломат Наливайченко, который пробыл на должности посла в Беларуси лишь с декабря 2005-го по май 2006 года. Родина срочно отозвала его назад, укреплять СБУ.
Почти год должность посла в Беларуси оставалась вакантной, аж пока для нее не подобрали «дорогого друга» в лице Лихового – инженера, культорга.
Безусловно, для укрепления связей с украинской диаспорой в Беларуси господин Лиховой будет на своем месте. Напряжет нестарые еще связи в Минкультуризма, Секретариате, выбьет кое-какие средства на развитие нашего культурного присутствия в соседней стране, ну, еще свозит в Каневский заповедник с десяток тех, кто считает себя искренним украинцем в Беларуси (Лиховой раньше возглавлял этот заповедник).
Но также, безусловно, что перед украинским посольством в Минске, как собственно перед нашей дипломатией в целом, в настоящее время появляется достаточно сложное и объемное задание – предложить руководству государства новые подходы к развитию взаимоотношений с Беларусью – учитывая некоторое смещение акцентов во внешней политике этой страны. Или хотя бы сориентировать руководство в том: а) могут ли последние заявления президента Лукашенко относительно его признания «ошибкой и недостатком внешней политики одновекторной направленности в сторону России», а также российской политики, которая «все больше смахивает на американскую, а Россия безосновательно уже записала себя в ведущие центры силы в мире», – иметь далекоидущие последствия; б) не были ли они просто ситуативной риторикой, его личностной реакцией на давление России в вопросах транзита и поставок энергоносителей; в) возможно ли идти на сближение с Минском ради координации тарифной политики относительно транзита энергоносителей.
Еще два года тому назад президент Ющенко без тени сомнений признал возможным солидаризироваться с позицией США, которые в очередной раз взвыли о недемократичности режима Лукашенко. Да и при президентстве Кучмы политическая ситуация в Республике Беларусь трактовалась односторонне – как авторитаризм, отрицание оппозиции, нерыночные методы в экономике. С Беларусью охотно торгуют (2 млрд. дол. в 2006 году), но в политических вопросах последовательно дистанциируются (мы же избрали демократическое развитие, а они...).
|Александр Лукашенко
То может ли объявленный на вторую половину февраля визит Лукашенко в нашу столицу знаменовать новый поворот в украинско-белорусских отношениях?
Определенным камнем преткновения здесь является позиция официального Минска, который годами настаивает на «пакетном» варианте: вы нам выплачиваете долги своих предприятий, а мы ратифицируем Договор о государственной границе, без которого невозможно провести демаркацию границы, подписываем соглашение о реадмиссии.
В то же время Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь готова к широкомасштабному политическому сотрудничеству с Украиной, уточняя: «Мы хотим, чтобы третьи страны не вмешивались в наши отношения с Украиной и не указывали нам, как вести себя по отношению друг к другу».
Это можно воспринимать как упрек в сторону Евросоюза, США, так и в сторону Кремля, где, конечно, будут делать все, чтобы оградить себя от альянса транзитеров российских энергоносителей за его спиной и реанимации идеи Балто-черноморской дуги в любом варианте.
Киев будет принимать белорусского президента в период охлаждения своих евроинтеграционных планов, на фоне продолжения старого и нудного сериала об игре в «кошки-мышки» с Москвой. И по большому счету, в настоящее время вряд ли способен предложить гостю из Минска что-то кардинально новое. Даже вопрос о демаркации границ уже не является для Киева крайне важным – для ЕС и НАТО оба наших государства является добрыми соседями, не больше.
Так лучше поможем белорусам строить АЭС. Они начнут реализацию проекта уже в следующем году, на границе со Смоленской областью России, и мы со своим чернобыльским опытом можем им пригодиться.
Олег Савицкий