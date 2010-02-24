Тигипко оценил свои шансы возглавить правительство

Лидер "Сильной Украины" Сергей Тигипко весьма скептически оценивает свои шансы возглавить правительство, даже несмотря на то, что новоизбранный президент Виктор Янукович назвал его в числе наиболее желаемых кандидатов на этот пост. Если же это произойдет, то, по словам господина Тигипко, ему потребуется как минимум год, для того чтобы провести необходимые, но непопулярные реформы в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию “Коммерсантъ-Украина”.

Сергей Тигипко сообщил, что консультаций по премьерству с ним никто не проводил: «Не было встречи и после того, как он (Янукович - ред) назвал три фамилии кандидатов на пост премьера. Думаю, такие переговоры начнутся после четверга, после инаугурации».

О шансах возглавить Кабмин политик высказался следующим образом:

“Скажу откровенно: если вы меня спросите о моих шансах возглавить правительство, то я вам могу сказать, что это процентов 10... Даже меньше – пять процентов я даю на то, что стану премьер-министром.”

Наиболее же вероятным кандидатом на пост главы правительства Тигипко видит Николая Азарова.

“...Не хотелось бы переходить на персоналии. Но я считаю, что шансов возглавить Кабмин все же больше у Азарова. Он ставленник самой большой фракции в парламенте. Думаю, Николаю Яновичу будет легко выстроить работу Кабмина, министерств, областных структур – восстановить вертикаль власти при помощи президента Януковича. Но у него могут возникнуть трудности с проведением реформ”.