Тигипко оценил свои шансы возглавить правительство
Удача улыбнется Азарову?
Лидер "Сильной Украины" Сергей Тигипко весьма скептически оценивает свои шансы возглавить правительство, даже несмотря на то, что новоизбранный президент Виктор Янукович назвал его в числе наиболее желаемых кандидатов на этот пост. Если же это произойдет, то, по словам господина Тигипко, ему потребуется как минимум год, для того чтобы провести необходимые, но непопулярные реформы в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию “Коммерсантъ-Украина”.
Сергей Тигипко сообщил, что консультаций по премьерству с ним никто не проводил: «Не было встречи и после того, как он (Янукович - ред) назвал три фамилии кандидатов на пост премьера. Думаю, такие переговоры начнутся после четверга, после инаугурации».
О шансах возглавить Кабмин политик высказался следующим образом:
“Скажу откровенно: если вы меня спросите о моих шансах возглавить правительство, то я вам могу сказать, что это процентов 10... Даже меньше – пять процентов я даю на то, что стану премьер-министром.”
Наиболее же вероятным кандидатом на пост главы правительства Тигипко видит Николая Азарова.
“...Не хотелось бы переходить на персоналии. Но я считаю, что шансов возглавить Кабмин все же больше у Азарова. Он ставленник самой большой фракции в парламенте. Думаю, Николаю Яновичу будет легко выстроить работу Кабмина, министерств, областных структур – восстановить вертикаль власти при помощи президента Януковича. Но у него могут возникнуть трудности с проведением реформ”.