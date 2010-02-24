Ющенко назначил спецпредставителя по Ближнему Востоку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел должность Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

Согласно указу, отныне обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти относительно развития сотрудничества между Украиной и государствами Ближнего Востока, подготовки и реализации предложений относительно участия Украины в международных мероприятиях по содействию ближневосточному мирному урегулированию будет осуществляться Специальным представителем Украины по вопросам Ближнего Востока.

На эту должность Президент назначил Владислава СВЕРДЛОВА.