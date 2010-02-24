Ющенко назначил спецпредставителя по Ближнему Востоку
00:21, 24 февраля 2010Политика
987 0
Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел должность Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока.
Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.
Согласно указу, отныне обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти относительно развития сотрудничества между Украиной и государствами Ближнего Востока, подготовки и реализации предложений относительно участия Украины в международных мероприятиях по содействию ближневосточному мирному урегулированию будет осуществляться Специальным представителем Украины по вопросам Ближнего Востока.
На эту должность Президент назначил Владислава СВЕРДЛОВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter