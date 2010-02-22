Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил Концепцию государственной языковой политики.

Соответствующий Указ главы государства обнародован сегодня на сайте Президента.

Президент поручил Кабинету министров Украины разработать и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий, направленных на обеспечение реализации Концепции государственной языковой политики, одобренной этим Указом, предусмотрев, в частности, мероприятия по разработке и утверждению Государственной программы развития и функционирования украинского языка и языков национальных меньшинств на 2011-2015 годы, обеспечению ее выполнения; совершенствованию законодательства о языках; по развитию сети и улучшению учебно-методического обеспечения дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведений для воспитания и обучения на украинском языке; расширения применения украинского языка в средствах массовой информации, сфере культуры, образования и науки.

Кроме того, глава государства поручил центральным и местным органам исполнительной власти обеспечить реализацию положений Концепции государственной языковой политики, предусматривать средства на финансирование соответствующих мероприятий.

Глава государства указал, что приоритетами в реализации государственной языковой политики должны быть приведение практики применения законодательства о языках в соответствие с Конституцией Украины и Решением Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года № 10-рп (дело о применении украинского языка); приведение Закона Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с объектом и целями Хартии в ее аутентичной редакции; создание надлежащей законодательной базы по государственной поддержке книгоиздания, средств массовой информации, песенной продукции на украинском языке и на языках национальных меньшинств.

Кроме того, должно обеспечиваться право граждан на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации (прессу), рекламу, а также на просмотр иностранных фильмов, дублируемых или озвученных или субтитрованных на украинском языке; развитие украинского сегмента Интернета и компьютерного обеспечения на украинском языке; улучшение качества украинского вещания на отечественных теле- и радиоканалах; разработка и утверждение государственных целевых программ по вопросам развития украинского языка.

Также должны быть завершены работа над единым общенациональным правописанием и обеспечение научно обоснованного нормирования и совершенствования украинского языка; развитие национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней.

Финансирование мероприятий по реализации Концепции будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, других, не запрещенных законодательством, источников.