Международная конференция «Чернобыль+20: напоминание на будущее». Экологи скажут последнее слово

Сегодня в 15.00 в Киеве в Доме учителя (ул.Владимирская,57) начнется заключительная пресс-конференция участников международной конференции «Чернобыль+20: напоминание на будущее» (www.ch20.org ).

Как сообщили УНИАН организаторы конференции, на пресс-конференции международные эксперты совместно с украинскими экологами презентуют резолюцию организаций-участниц, резюме конференции и политические выводы относительно официальной конференции украинского правительства совместно с ООН, которая проводится в Киеве одновременно с конференцией “Чернобыль+20: последствия на будущее”.