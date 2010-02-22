Чорновил: Янукович - это второй Ющенко

Экс-регионал Тарас Чорновил заявил, что бизнесмен Дмитрий Фирташ вложил в Партию регионов очень большие суммы денег.

Об этом он сказал в эфире программы "Черное и Белое" на телеканале ТВi.

"Фирташ вложил в Партию регионов очень большие суммы. Но когда Борис Колесников заявлял, что Фирташ на партию не дал ни копейки - он тоже был прав", поскольку "Фирташ вкладывал деньги в конкретных людей" - Виктора Януковича, Сергея Левочкина, Анну Герман и некоторых других - приводит слова депутата Украинская правда.

"Левочкин был помощником президента Кучмы, потом исчез... А потом вдруг оказался в Кабмине Януковича человеком, который полностью Януковича контролирует, - рассказал Чорновил. - Янукович полностью отдал все дела на него, и вдруг я увидел другого Януковича..."

"Я так думаю, что он (Левочкин) вынырнул, зная какие-то отдельные психологические особенности Януковича... смог гарантировать Януковичу то, в чем тот нуждался уже в середине 2006 года - покой, полную неприкосновенность, максимальную финансовую обеспеченность и минимальные требования к работе", - заявил он.

"Он не хотел работать. Янукович в 2006 году - это второй Ющенко", - добавил Чорновил. Депутат также считает, что "Янукович может повторить опыт Ющенко на все 100%".