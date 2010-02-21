Ющенко: Тимошенко доводит Януковича до нужного состояния

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Юлия ТИМОШЕНКО хочет остаться премьер-министром при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом действующий Глава государства заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

"Более реалистичный проект заключается в том, как договорится ТИМОШЕНКО с ЯНУКОВИЧОМ. За это ТИМОШЕНКО согласна заплатить очень много", - убежден В.ЮЩЕНКО.

"Вся мышиная возня, которая сейчас есть, направлена на одно - психологически довести ЯНУКОВИЧА до такого состояния, что можно сделать паритетную договоренность", - считает Президент.

"Мне бы очень хотелось, чтобы нация поняла, о каком шоу идет речь. Мне бы очень не хотелось, чтобы нация ошибалась так, как она ошиблась и во время первого, и во время второго тура", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что "мы имеем две политических силы, которые не привыкли уважать закон".

"Это приводит к тем угрозам, которые сейчас есть. С одной стороны есть радость, что избирательный процесс намного более позитивно нас иллюстрирует, чем это было 5 лет назад. У нас утвердилась вера в то, что мы можем провести честные выборы", - отметил В.ЮЩЕНКО.

"Мы сейчас являемся свидетелями грязных интриг, клановых, и из одной стороны, и из другой", - сказал Глава государства.

"Это то, о чем я предупреждал. Жалко отдавать политику в руки тех людей, которые будут манипулировать", - цитирует В.ЮЩЕНКО «Украинская правда».

Как сообщал УНИАН, депутатская группа "За Украину" считает, что премьер-министром Украины мог бы стать Виктор ЮЩЕНКО.

“Группа "За Украину" не пойдет в коалицию с Партией регионов. Однако мы не исключаем вариант объединения в коалицию с БЮТ при условии назначения премьер-министром В.ЮЩЕНКО”, - сказала в программе "Точка зрения" на Первом Национальном народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА.