"За Украину" готова к коалиции с БЮТ при условии премьерства Ющенко

Народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА (фракция НУ-НС, группа “За Украину”) заявляет, что депутатская группа "За Украину" готова создать новый вариант коалиции с фракцией БЮТ при условии назначения Виктора ЮЩЕНКО премьер-министром Украины.

Об этом К.ЛЯПИНА заявила сегодня в программе "Точка зрения" на Первом Национальном, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

“Группа "За Украину" не пойдет в коалицию с Партией регионов. Однако мы не исключаем вариант объединения в коалицию с БЮТ при условии назначения премьер-министром В.ЮЩЕНКО”, - сказала К.ЛЯПИНА.

По ее словам, группа “За Украину” будет определяться относительно своей будущей позиции в парламенте 23 февраля, когда действующий Президент В.ЮЩЕНКО будет отмечать день своего рождения. “Мы поздравим действующего Президента с днем рождения. Но раньше мы приняли абсолютно четкое решение: группа "За Украину" не идет в коалицию с Партией регионов. Мы готовы к разговору о коалиции с БЮТ, но с другим премьер-министром. Другой конструкции демократической коалиции мы не видим”, - заявила К.ЛЯПИНА.

В то же время, по ее мнению, для БЮТ было бы гораздо честнее вместе с группой “За Украину” пойти в оппозицию к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. "Мы не понимаем позицию БЮТ... При условиях сохранения премьер-министром Юлии ТИМОШЕНКО и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА это будет диктатура двоих. А диктатура двоих ничем не лучше диктатуры одного”, – добавила народный депутат.