Тигипко считает союз Януковича и Тимошенко нереальным

Объединение премьера Юлии Тимошенко и лидера Партии регионов Виктора Януковича "абсолютно нереально".

Об этом заявил лидер партии Сильная Украина Сергей Тигипко в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос, может ли Тимошенко остаться премьером при президенте Януковиче, он заявил: "Абсолютно нереально. Они только-только прошли очень серьезные выборы, они поработали на то, чтобы снова разделить страну и разделили страну".

"Если сейчас они только объединятся, рейтинги и Януковича, и Тимошенко будут близки к нулю. Это не даст им возможности объединиться", - считает политик.

Тигипко также заявил, что правительство Тимошенко сейчас не должно идти в отставку: "Любое безвластие хуже, чем власть, пусть плохая, но власть".

Кроме того, политик заявил, что сейчас нет денег на повышение соцстандартов: "Голосовать за соцстандарты можно. Денег на эти повышения нет".

"Можно потерять авторитет, если вы начнете работать с МВФ, но я посмотрю, что мы потеряем, если мы не сможем заплатить учителю, врачу, милиционеру, военному и пенсионеру", - отметил он.

Украинская правда