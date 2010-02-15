Иск Тимошенко имеет юридическую перспективу

Народный депутат от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК считает, что судебный иск кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО имеет юридическую перспективу.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Депутат подчеркнул, что ЦИК приняла 14 февраля решение об итогах президентских выборов, не дождавшись завершения рассмотрения всех судебных исков о фальсификации выборов. Здесь он провел аналогию с 2004 годом, когда, по его словам, ЦИК так же пренебрегла несколькими судебными процессами, которые велись на момент объявления победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах 2004 года. «Тогда суд отменил протокол ЦИК, я думаю, ничего не изменилось, и решение может быть положительным", - сказал Н. КАТЕРИНЧУК.

Он подчеркнул, что у команды Ю. ТИМОШЕНКО есть данные о фальсификациях во время 2-го тура выборов. В частности, по информации штаба кандидата, 7 февраля "проголосовало" 380 тысяч человек, которые на самом деле к тому времени уже умерли.

Он также опроверг заявление Сергея КИВАЛОВА (депутата от Партии регионов) о том, что якобы представители Ю. ТИМОШЕНКО не выиграли ни одного судебного иска.

Н. КАТЕРИНЧУК отметил, что именно благодаря решениям судов удалось провести пересчет на 20 участках Крыма, который установил несоответствия информации, представленной в протоколах, с волеизъявлением граждан в бюллетенях.

Также Н. КАТЕРИНЧУК назвал давлением на суд заявления С. КИВАЛОВА как председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики о нецелесообразности рассмотрения жалоб от Ю.ТИМОШЕНКО.