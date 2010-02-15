НУ-НС хочет услышать от Тимошенко, что она намерена делать дальше

Завтра утром премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с народными депутатами парламентской фракции “Наша Украина - Народная самооборона”.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО.

“Я внес такое предложение, фракция его поддержала. Председатель фракции Николай МАРТЫНЕНКО проинформировал об этом премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. И она, как сообщил Н.МАРТЫНЕНКО, согласилась встретиться с фракцией завтра в 9 часов”, - сказал политик.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что сейчас внутри фракции НУ-НС актуально встал вопрос об определении будущей политической стратегии, учитывая результаты выборов Президента.

“Я считаю, что прежде чем собирать какие-то подписи за консолидацию коалиции или слушать аргументы тех, кто предлагает идти в другую коалицию, необходимо услышать премьер-министра. Мы создали коалицию, избрали ее премьер-министром – пусть она, как фактический лидер существующей доныне коалиции, по крайней мере, выразит свою позицию: намерена ли она подать в отставку после завершения всех судебных процессов, или же она намерена работать (в должности главы правительства – УНИАН)”, - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

По словам политика, члены фракции НУ-НС также хотят услышать от Ю.ТИМОШЕНКО ее виденье путей консолидации действующей коалиции, а также действий правительства по решению безотлагательных социально-экономических вопросов, в частности, выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

Как заметил политик, если Ю.ТИМОШЕНКО приняла “внутреннее решение” уйти в отставку, тогда фракции НУ-НС нет никакого смысла искать последующие объединительные усилия ради поддержки этого правительства.

“Если она убедительно докажет возможность сотрудничать с новым Президентом и парламентом – тогда это будет другая стратегия”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.