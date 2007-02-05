Прокуратура заинтересовалась, кому нужны телефонные разговоры Мороза

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прослушивания телефонных разговоров председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сегодня заместитель генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту нарушения тайны телефонного разговора председателя Верховной Рады Украины А.МОРОЗА с представителем дипломатических кругов в государстве, расшифровка которого публиковалась в январе 2007 года в сети Интернет.

Проведение досудебного следствия в этом уголовном деле поручено прокуратуре г. Киева.

Как сообщал УНИАН, 12 января парламентская фракция Социалистической партии Украины обнародовала заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Как отметил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ, несколько дней назад в одном из Интернет-изданий появилась расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов. Партия также требует предоставить официальную информацию о том, сколько специальной аппаратуры для возможных прослушиваний было ввезено в Украину, и в распоряжении кого это оборудование находится.

По словам лидера фракции, пока эти требования не будет удовлетворены, СПУ не будет принимать участие в голосованиях в Верховной Раде по вопросам, касающимся деятельности силовых органов.