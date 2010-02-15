Жвания предлагает НУ-НС объединиться вокруг Яценюка

Народный депутат Давид ЖВАНИЯ выступает за консолидацию фракции «Наша Украина – Народная самооборона», чтобы в будущем создать единую политическую силу.

Об этом он сказал в эфире программы «Черное и белое», сообщили УНИАН в пресс-службе Д.ЖВАНИИ.

«Сейчас самая главная задача – консолидировать фракцию НУ-НС, поскольку за период избирательной кампании она разбалансировалась. В «Нашей Украине – Народной самообороне» образовались разные группы и группки, которые должны понимать, что если они не объединятся, то их ожидает не очень радужное будущее, - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ. – Нужно принять принципиальное решение, объединить усилия всех политгрупп, которые находятся на одном электоральном поле и создать единую политическую силу».

По словам народного депутата, сегодня этот процесс выкристаллизовывается.

Говоря о возможном центре новой политсилы, Д.ЖВАНИЯ отметил: «У фракции было несколько кандидатов в президенты, и ни один из них в свое время не был поддержан НУ-НС. Сегодня речь идет о том, что исходя из результатов выборов, нужно поддержать того кандидата, который будет готов работать на консолидацию фракции».

«Арсений ЯЦЕНЮК – самый результативный кандидат в президенты во фракции НУ-НС, который демонстрирует, что готов к диалогу. Сейчас он рассматривается как один из возможных центров объединения», - сказал Д.ЖВАНИЯ.