Качинский поздравил Януковича с победой на выборах Президента

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ сегодня поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН министр канцелярии Президента Польши Мариуш ХАНДЗЛИК, телефонная беседа Л.КАЧИНСКОГО с В.ЯНУКОВИЧЕМ состоялась сегодня около 18.00 по киевскому времени.

М.ХАНЗДЛИК отметил, что Президент Польши пожелал успехов В.ЯНУКОВИЧУ в должности украинского Президента, заверив, что польская власть в дальнейшем будет поддерживать реализацию евроинтеграционных планов украинцев.

Глава Польского государства отметил, что украинцы и поляки разделяют многих общих ценностей, выразив надежду, что взаимные отношения будут в дальнейшем динамично развиваться.

Л.КАЧИНСКИЙ также пригласил В.ЯНУКОВИЧА посетить Польшу с визитом.

М.ХАНДЗЛИК заметил, что В.ЯНУКОВИЧ, в свою очередь, пригласил Л.КАЧИНСКОГО посетить Украину, в том числе принять участие в церемонии инаугурации.

В то же время министр не уточнил, планирует ли Президент Польши прибыть на инаугурацию, заметив, что это дело будет решено по дипломатическим каналам после официального объявления В.ЯНУКОВИЧА новым Президентом Украины.

М.ХАНДЗЛИК отметил, что беседа В.ЯНУКОВИЧА и Л.КАЧИНСКОГО прошла «в очень доброй атмосфере».