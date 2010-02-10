Ющенко: что пишет о Черноморском флоте Конституция Украины?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением по поводу официального разъяснения положений Конституции Украины относительно пребывания иностранных военных баз на территории государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, сегодня в КС поступило конституционное представление Президента Украины об официальном разъяснении положений пункта 14 раздела XV “Переходные положения” Конституции Украины в системной связи с частью седьмой статьи 17 Конституции Украины.

В частности, в пункте 14 раздела XV “Переходные положения” Основного Закона указано: “Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины”.

В то же время, в части седьмой ст. 17 Конституции речь идет о том, что “на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз”.

Согласно Регламенту КС, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.