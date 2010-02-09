В НУ-НС говорят, что переговоры о новой коалиции выглядят «как ассорти»

С депутатскими группами «За Украину!» и «Единый центр», входящими в состав фракции НУ-НС, пока переговоры о вхождении в новый состав коалиции, не ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, представитель депутатской группы «Единый центр» Михаил ПОЛЯНЧИЧ сказал журналистам, что о проведении таких переговоров ему известно. По его словам, такие переговоры проводятся с отдельными группами и отдельными депутатами, но все это пока выглядит «как ассорти».

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, переговоры победителей президентских выборов, в частности Партией регионов, ведутся со всеми фракциями Верховной Рады, в том числе и с фракцией НУ-НС. «Но к нам пока не обращались. Об этом открыто никто не говорит, но по анализу выборов видно, что ведутся отдельные разговоры, которые официальными нельзя назвать, но такой процесс идет», сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

В свою очередь, представитель группы «За Украину!» Андрей ПАРУБИЙ выразил сомнение, что такие переговоры могут иметь перспективы с группой «За Украину!». «Лично со мной не вели никаких переговоров», - сказал он. Кроме того, по словам А.ПАРУБИЯ, на заседании депутатской группы ни разу этот вопрос не поднимался. «Думаю, что такие переговоры – скорее фантазии и выдача желаемого за действительное», - добавил он.

А.ПАРУБИЙ допустил, что информация о том, что 40 народных депутатов от НУ-НС готовы войти в коалицию с Партией регионов, является преувеличением.